VIDEO | TORE koolitusjuht Marju Jaanimäe töösuhetest: „Inimene tahab tunda, et ta on terviku jaoks oluline!“ 

„Heade suhete loomisel sõltub palju sinust endast ja sellest, kuidas sa endaga suhtled ja endaga tööd teed. Sellest omakorda sõltub, kuidas sa teistega suhtlemisel hakkama saad,“ selgitab koolitaja ja lisab, et sageli otsime me vastuseid kuskilt väljapoolt, kuid tegelikult on kõige lihtsamad vastused enamasti meie enda sees.

Tark on juhina nendele aspektidele tähelepanu pöörata ning mõelda, mida on võimalik teha, et töötajad nii tunneksid. Lahendusi on mitmeid erinevaid: iganädalased vestlused, ühised koosolekud, väljasõidud jmt. „Väga oluline on märgata ja hinnata oma töötajate võimeid ning potentsiaali, et ka juhina suunata neid sellele rajale, kus nad tunneks ennast hästi ning saaks enda võimeid täielikult ära kasutada,“ juhendab Marju.

„Rõõmsad ja õnnelikud inimesed töötavad lennukamalt, motiveeritumalt, kiiremalt – ja iga juht tahab selliseid inimesi, kes liiguks edasi ning töötaks ühise eesmärgi nimel,“ toob Marju välja põhjuse, miks peaks panustama meeskonnatunde loomisesse ning inimeste väärtustamisse.

