SEPTEMBRIKUU NIPIRAAMAT | Loe nüüd ajakirja ka veebis!  

Kuigi seekordse avaloo peategelase Hanna-Liina Võsa (39) elu ringles kümmekond aastat sõna otseses mõttes justkui Ameerika mägedel, oli talle oluline kodumaaga seotuks jääda ning ka oma lapsi tahtis naine just siin kasvatada. Samas leiab Hanna-Liina, et palju väga suuri radikaalseid otsuseid pole ta teinud ning pigem laseb ta asjadel kulgeda omasoodu, seejärel selles aga kahtlema haates: „Mõne etendusega olen küll mõelnud, et võib-olla oleks pidanud juba varem ära lõpetama. Muusikali „Helisev muusika“ tegin kuus hooaega ja lõpuks oli tunne, et äkki see pole ikka õige, sest ma pole enam see inimene. Viimase etenduse ajal ma juba ootasin Otto Elieli (3) ja aplausi ajal mõtlesin, et aitäh, nüüd on õige hetk lõpetada. Ma ei teagi, kas kulgeda lasta on päris õige viis asju teha, sest teinekord on juba pikalt päris ebamugav tunne,“ ütleb Hanna-Liina kõlava naeru saatel. Loe pikemalt siit ja siit!