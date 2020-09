10 suurepärast põhjust, miks veel küpses eas õppima minna 

Kunagi pole hilja õppida! See tõde kehtib praegu rohkem kui iial varem, sest me kõik võime elada saja-aastaseks. Arvuta nüüd ise, kui palju vitaalseid aastaid sul ees on – mis tähendab, et on aega õppida selgeks veel üks amet või täiendada olemasolevat. Selleks on kümme head põhjust!

Saad targemaks!

Teadmiste omandamine tekitab sinus erilise tunde. Noored koolijütsid püüavad sageli oma koolitöödega mingitmoodi kiirelt lõpule saada, kuid nüüd, täiskasvanuna, tõesti naudid seda, et õpid iseendale. Elukogenumana koolipinki nühkides õpid pühendunult ja teadlikult.