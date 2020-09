Täiskasvanuna õppima: kuidas teha esimene ehk kõige raskem samm? 

„Õnneks mõistavad ka tööandjad üha enam vajadust anda oma töötajatele aega enesetäienduseks ja arenemiseks,“ ütleb ta. „Mulle tundub aga, et vahel lüüakse liiga kiiresti käega, öeldakse, et niikuinii ei saa. Ometi võiks siiski kõik variandid enne lõpliku otsuse langetamist läbi uurida ja kaaluda. Tuleta endale meelde, millest olete unistanud ja mida oma ellu soovinud. Mis sellest lahutab? Kas seda saab õppida? Kui need küsimused on läbi mõeldud, siis on ka õppimamineku või loobumise plaan palju selgemaks saanud. Ja kui on vaja kellegagi nõu pidada, siis saab abi karjäärinõustajalt. Õppimine on kättevõtmise asi!

„Et end lõbustada. Et kasvada. Et mitte põruda. Et särada. Et mitte mitu korda samasse auku kukkuda. Et olla iseseisev. Et olla asjatundlik. Et käia ajaga kaasas. Et mitte jääda teistest maha. Et mitte olla aeglane. Et olla kiirem. Et olla täpsem. Et olla liikumises. Et oleks huvitav. Et olla huvitav. Et olla elus,“ ütleb karjäärinõustaja Anna-Liisa Tiisma.