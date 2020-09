Karjäärinõustaja: tuleviku kindlustamisele tasub mõelda ka neil, kel praegu töökoht olemas 

Alusta küsimustest iseendale

Väli soovitab alustada küsimustest iseendale. „Mine seisa peegli ette ja vaata, kas sa saad soravalt ja kiiresti nimetada vähemalt kümmet asja, mida oskad,“ juhendab ta. „Ja sama kiiresti veel viis asja, mida sulle väga teha meeldiks, aga mida sa veel ei oska.“

Kui isegi pärast mõningast mõtlemist on vastuseid keeruline leida, on vaja kiiremas korras hakata iseendaga tegelema. Väli soovitab tähelepanu pöörata ka sellele, kuidas inimene valikute ees seistes iseendast mõtleb. „Kas ma näiteks uut tööd otsides mõtlen pakkumisi lugedes: oi, see töökoht on mulle liiga raske, siin nõutakse keelt, mida ei oska –, või olen oma väljavaadete asjus pigem enesekindel.“

Muutust ei pea tegema üksi

Kõige lihtsam on tulevikuplaane sättima hakates otsida abi karjäärinõustajalt. Selleks võiks pöörduda näiteks töötukassasse. „Töötukassa karjäärinõustajad on väga täpselt kursis tööturul toimuvaga ning oskavad üpris hästi tõlgendada ka tulevikutrende ja prognoose,“ ütles Väli. „Ideaalis peaks inimese töö olema kombinatsioon sellest, mida ta oskab, mida ta armastab, mis piisavalt raha sisse toob ja mida hetkel tööturg vajab. Kõik need teemad on võrdselt tähtsad. Ei saa keskenduda ainult unistusele, ignoreerides seda, mida tööturul tegelikult vaja on.“ Töötukassa karjäärinõustajad aitavad sihte seadval inimesel ootuste-lootuste ja tööturu tegelikkuse vahel tasakaalu hoida.

Jane Väli märgib, et sageli arvatakse ekslikult, justkui oleks karjäärinõustamine mõeldud vaid noortele. „Ka 50–60aastane ei pruugi veel olla leidnud seda päris oma kohta – või siis arvas seni, et on leidnud, aga nüüd toimus suurem muutus ja ongi pea laiali otsas, üldse ei tea enam, mida teha,“ toob ta näite „Karjäärinõustamine on mõeldud kõigile inimestele, kes soovivad oma tuleviku asjus rohkem selgust saada.“