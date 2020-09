Lemmikloom „Loomaarst taskus“ | Koerad-kassid üksi kodus: kuidas tunda ära looma üksindusahistust? Tiina Toomet , täna, 15:57 Jaga: M

Esimeses „Loomaarst taskus“ saates räägivad Dr. Tiina Toomet ja zoosemiootik Laura Kiiroja lemmikloomade kohanemisest. Foto: Õhtuleht

Esimeses „Loomaarst taskus“ saates räägivad Dr. Tiina Toomet ja zoosemiootik Laura Kiiroja lemmikloomade kohanemisest. Suvi läbi perega koos olnud koerad-kassid peavad nüüd ootamatult pikki päevi üksi veetma. Eriti keeruliseks võib see kujuneda neil tegelastel, kes on juba märtsis alanud eriolukorra algusest harjunud kogu aeg oma perega koos olema. Kuidas selline üleminek valutumaks teha, kuidas ära tunda üksindusahistust ning kuidas on koroona lemmikloomapidamist mõjutanud?