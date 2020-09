Koos lõngaga potti ehk Kuidas seentest imelisi värvitoone välja võluda? 

Põhimõtteliselt saab lõnga ära määrida iga seenega. Aga kavalam on teha veidi eeltööd ja valida hea värviseen. Tihti on just kõige kahvatumad ja igavamad seened väga hea pigmendisisaldusega, efektsed kärbseseened seevastu kaunist tulemust ei anna.