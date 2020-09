UUS AVASTUS: üks koera eluaasta ei võrdugi inimese seitsme aastaga? 

Uuringusse kaasatud saja labradori retriiveri (kutsikaeast vanade koerteni) geneetilise informatsiooni võrdlemise tulemusena selgus, et mitte iga koer ei vanane kiirusega, mis vastab seitsmele inimese eluaastale. Kuna koerte puhul kogunevad metüülgrupid genoomis esimese eluaasta jooksul tunduvalt kiiremini kui inimese puhul, järeldavad teadlased, et koerad vananevad oma esimesel eluaastal oluliselt kiiremini. Samas peatub vananemise kiirus koerte puhul iga aastaga. Tulemustele tuginedes arvavad teadlased, et üheaastase koera vanus võrdub ligikaudu 30 inimese aastaga, neljandaks eluaastaks on koer inimese aastates umbes 54-aastane ning 14ndaks eluaastaks umbes 75-aastane.

Oletatakse, et uue seaduspära alusel koera ja inimese vanust kõrvutades joonistuvad välja teatud ealised verstapostid. Näiteks kui võrrelda seitsme nädala vanust koera üheksakuuse lapsega, vastab see vanusele, mil hakkavad lõikuma piimahambad ja seda nii koerakutsikal kui inimlapsel. Samuti on kõrvutatud labradori retriiveri oodatavat eluiga, milleks on kaksteist aastat, inimese ülemaailmse oodatava eluea ehk 70 aastaga. Teadlased tõdevad, et ealiste verstapostide abil kõrvutamine muutub täiskasvanuea puhul umbkaudsemaks, kuid siiski on see täpsem kui varasem ettekujutus sellest, et koerad vananevad iga elatud aastaga inimesega võrreldes seitse korda kiiremini. Sama uuringu viivad teadlased nüüd läbi teistegi koeratõugude peal.