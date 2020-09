Raha Pelgad teha karjäärimuutust? Insenerist müügijuhiks läinud Rain Seepõld: pole midagi hullemat kui oma ametis piinelda! Karjääristuudio , täna, 18:00 Jaga: M

Rain julgustab kõiki leidma oma rada, mida käia, ning mis pakuks rõõmu igapäevaselt. Foto: Karjääristuudio

Ülikoolis valitud eriala ei tähenda seda, et pead sellel ametil töötama elu lõpuni. Nii, kuidas ajapikku muutuvad meie soovid ja väärtused, võid ühel hetkel võtta vastu otsuse karjäärivahetuseks. Endine ehitusinsener Rain Seepõld jagab Karjääristuudios oma lugu, kuidas ta jõudis hoopis müügivaldkonda.„Jah, see võib tunduda nagu pöörane keskeakriis, aga kes mind rohkem tunnevad, need ei imesta,“ teeb Rain oma otsuse üle nalja. Olgugi et tal on tugev ehitusalane taust ning ka töökogemus, otsustas ta hiljuti kannapöörde teha ning hoopiski müügijuhiks hakata.Kas eelnev kogemus on karjäärivahetuse tõttu raisku läinud? „Seda kindlasti mitte! Esiteks on mul kontaktid, mis on alati vajalikud, ja kindlasti ka õpitud süsteemsus.“ Inseneeriast on Rain kaasa võtnud ütluse „Insener ei arva, ta arvutab!“, mis aitab tal ka praeguses ametis teha kõigepealt plaani ja alles siis tegutseda.„Pole midagi enda suhtes julmemat kui töötada sellisel a