Inimesed VIDEO | Superkangelaste igapäev ehk Mida kujutab endast töö kiirabis? Karjääristuudio , täna, 11:52 Jaga: M

Tallinna Kiirabi ligi viissada superkangelast aitavad aastas ligi 100 000 inimest. Foto: Karjääristuudio

Mitut inimest oled sina täna aidanud? Tallinna Kiirabi ligi viissada superkangelast aitavad aastas ligi 100 000 inimest. Läbi kolme sajandi tegutsenud asutus on Eesti vanim ja suurima patsientuuriga kiirabiettevõte. Oma tööst kiirabis annavad ülevaate kiirabibrigaadi juht ja õde Ralf Lõhmus, õde ehk tagumine liige Piret Tiit ja kiirabitehnik Mark Gavrilov. Kiirabibrigaadi juhi Ralf Lõhmuse sõnul on töö vaheldusrikas ning tööpäevad väga erinevad. „On kiirabiautos istumist, treppidest jooksmist, patsientide tõstmist jne. Kui oleme kutsel ära käinud, on vaba aeg kuni järgmise kutseni. Päevad on tõesti väga erinevad – vahel me auto pealt ära ei saagi ja sõidame ööpäev läbi, aga on ka päevi, kus saad filiaali tulla, telekat vaadata, võibolla isegi natuke magada,“ kirjeldab Lõhmus brigaadi tööelu.Samas ütleb Lõhmus, et kiirabitööst ei tasu lasta end ära hirmutada selle põhjalt, mida filmides või uudistes kuvatakse. „Keegi ei viska sind vette, et õpi ujuma. Kõiki meie asutuse t