Uuring selgitab: kas tööandjad suhtuvad kodukontorisse soosivalt?  

Kodukontoris töötamisel on mitmeid eeliseid, näiteks aja kokkuhoid töölemineku arvelt, paindlik ajaplaneerimine, sageli tulemuslikum ajakasutus, üksi olles on lihtsam keskenduda jmt. Kui sinu amet võimaldab, aga tööandja pole kodus töötamist seni heaks kiitnud, tasub läbi arutada, millised on võimalused näiteks osaliseks kaugtööks. Selgita oma juhile, millist kasu saab sinu kodus töötamisest ettevõte ning kuidas ta saab olla kindel, et asjad hästi ja veel pareminigi tehtud saavad.

Kas palgad on kasvanud või kahanenud?

Samale uuringule tuginedes vastas 53% inimestest, et nende töötasu on viimase poole aasta jooksul jäänud samaks. Seda tõid enim välja avalikus sektoris töötavad vastajad, aga ka kaubandus-, haridus- ja tootmisvaldkonna töötajad.

Enim kardetakse kevadise kriisi kordumist

Kiiret palgatõusu lähitulevikus oodata pole ja arvestades üldist majandushoo raugemist on see ka loomulik. Ka Eesti Pank on kriisi tõttu muutnud alampalga arvutuse aluseks olevat prognoosi: suvel avaldatud ennustuses on tänavune keskmine brutotöötasu varasematest prognoosidest märksa madalam, 1393 eurot kuus, järgmisel aastal peaks see tõusma vaid kahe euro võrra ehk 1395 euroni.

Uuringust selgus veel, et üldiselt on töötajate hinnang oma kollektiivi töömeeleolule ja töömotivatsioonile hea, aga on ka muresid. Kõige enam kardetakse, et: