Laura Karro , täna, 11:01

Kui sul on saagikad õunapuud, on nüüd viimane aeg mõelda, mida söömisest üle jäävate viljadega peale hakata! Foto: Monika Grabkowska '/ Unsplash

Igal sügisel sama mure – kodumurul peab käima nagu miiniväljal, et mitte õunte otsa komistada. Kui sul on saagikad õunapuud, on nüüd viimane aeg mõelda, mida söömisest üle jäävate viljadega peale hakata! Aja näpuga järge ja vaata, kuhu välja jõuad!