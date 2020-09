Patakas pole prügi ehk Kuhu visata tühjad patareid ja akujäätmed?  

Keskkonnaministeeriumi teavituskampaania „Patakas pole prügi“ eesmärk on teadvustada, et tegemist on probleemtoodetega. Viimasteks arvatakse neid, mille jäätmed võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Kui patarei- või akujäätmed ei viida õigesse kogumiskohta, siis võivad mürgised ained sattuda õhku, pinnasesse ja vette ning sealt edasi põhjustada tervisehädasid nii inimestele kui ka loomadele. Lisaks on liitiumit sisaldavatel patareidel oht niiskes keskkonnas ilma kõrvalise abita süttida. Just seetõttu tuleb sellised jäätmed teistest eraldi koguda.