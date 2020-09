Plussid ja miinused ritta: kas osta lapsele nuti- või nuppudega telefon? 

Nutitelefon on saanud meie igapäevaelu asendamatuks osaks, milleta elu enam hästi ette ei kujutagi. Samuti on kõikjal näha mudilasi, telefon näpus, sotsiaalmeedias aega veetmas või mõnd mängu mängimas. Kas ja kui tervislik taoline tegevus on ning kas ja millal võiks lapsele soetades eelistada hoopis nuppudega telefoni?

Küsimusele, kui vanalt võiks laps saada oma esimese nutitelefoni, vastab Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise dotsent Riin Seema, et vastus sellele ei ole mitte ainult numbriline, vaid hõlmab ka vanemaid ja nende käitumist.