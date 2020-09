Loomaarst selgitab: miks tuleb lasta koeral nuuskida?  

Nuuskimistarve on koera loomulik vajadus, kuid mingit kindlat retsepti, et nii palju nuuskimist ja nii palju rihma otsas kõrval käimist, on raske anda. Me räägime sellest üsna palju kutsikate eelkoolis ja seal toimunud jutuajamistest olen järeldanud, et nuuskimisvajadus on ka indiviiditi erinev. Rääkimata sellest, et mõned tõud ongi aretatud jälge ajama (nt eesti hagijas) ja vajavadki nuuskimisel põhinevat ajutööd rohkem kui näiteks karjakoerad, kes töötavad pigem kõrvade ja silmadega. Aga olgu missugune koer tahes, nuuskida tahavad kõik! Kui me neile seda keelame või ülemäära piirame, siis on see sama, kui võtta inimeselt nutitelefon või keelata raadio kuulamine, televiisori vaatamine ning lehe lugemine – informatsioon jääb saamata.

Koera jaoks peab olema aega – ei saa jalutada nii, et viskame õhukese jaki õlgadele, keksime jalalt jalale ja ootame kärsitult, et hädad saaks tehtud ning saaks ruttu tuppa tagasi minna. Kui meil aega ei ole, üritab koer paaniliselt viie minutiga kogu informatsiooni endasse ahmida ning seetõttu sikutab omanikku küll siia-, küll sinnapoole.

Kutsikaomanikel soovitan jälgida, kuhu kutsikas õueminekul esmalt suundub. Kui tal on mingi põõsas, mis tuleb igal hommikul üle nuusutada, siis minnagi kohe sinnapoole, mitte lasta koeral end sinna vedada. Minge kasvõi jooksuga, aga rihm peab lõtv olema. Omanik otsustab, kuhu minnakse, mitte koer ei tiri talle meeldivas suunas. Siiski, kui on juba ette teada, et selle põõsa nuuskimine on kutsikale oluline, siis miks mitte teha nii, et ta saaks oma tahtmise, aga nii, et see näiks omaniku tahtmisena.

Lase koeral nuuskida!