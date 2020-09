Ilmastikukindlalt rõdul: vanast kampsunist saab soe ja mõnus istumisalune! 

Reklaamidel on kohati õigus – pole midagi ebameeldivamat märjast pepust. Eriti, kui oled otsustanud minna rõdule sügist hubasust otsima, ent korraga avastad, et istumisalune on vihmast ikka veel märg. Sellisel juhul pole abi mitte Pampersist, vaid hoopis endale meisterdatud istumispadjast. Õige padi on selline, mille tooli poole jääv osa saadab selge keelduva signaali niiskusele, ülemine pool aga tuletab meelde üht vana mõnusat kampsunit, mis on sind soojas hoidnud!