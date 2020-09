Lugeja küsib: kas aegunud kinkekaardiga on veel võimalik ostu sooritada? 

Kui kinkekaardi kehtivus oli piiratud kindla tähtajaga, siis oli see lepingu tingimus ja kinkekaardi kehtivuse pikendamist nõuda ei saa. Kas ja mis tingimustel aegunud kinkekaarti kasutada saab, on kokkuleppe küsimus kinkekaardi väljastajaga.

Küll aga on aegunud kinkekaardiga ostu sooritamise võimalus olemas siis, kui müüja on lepingutingimusi rikkunud.

Ilma tähtajata kinkekaardid aeguvad kolme aastaga. Kinkekaardi kehtivusaeg hakkab lugema kinkekaardi ostu/väljastamise hetkest. Erandiks on kinkekaardid, mille puhul kaupleja on selgesõnaliselt väljendanud, et need ei aegu või kehtivad tähtajatult, s.t kaupleja võimaldab nende eest igal ajal kaupa saada.