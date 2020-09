7 nippi, kuidas ka väikese sissetuleku juures raha kõrvale panna 

Muuda säästmine rutiiniks

„Mind aitab kulude kirjapanemisel see, kui kulud kas iga päev või üle kahe-kolme päeva jooksvalt kirja panen," avaldab üks grupiliikmetest. Kuigi kulude pidev kajastamine eelarves võib tunduda tüütu või aeganõudva protsessina, annab see jooksvalt hea ülevaate kulutustest ning sellest, kui palju on hetkel vaba raha. „Kui Excelit pole saanud kaks nädalat täita, tuleb juba korralik ärevus sisse."

Osta harvemini

Eelarvet on kergem järgida ka siis, kui kulutused on harvemad. Näiteks kui osta iga päeva asemel toitu ainult ühel-kahel päeval nädalas, tuleb eelarvesse kanda tunduvalt vähem kulutusi. Mida vähem väikeseid oste teed, seda kergem on eelarvet täita!

Suhtumine on tähtsam kui arvad