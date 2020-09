HUVITAVAD PÕHJUSED: miks koer aeg-ajalt kannatanut teeskleb ja kust see komme tuleb? 

Koerad on Germani sõnul väga nutikad loomad – nad soovivad olla oma omanikuga tihedalt seotud, mistõttu õpivad nad nende käitumist tundma, osutudes hea õnne korral suurepärasteks manipulaatoriteks. Kõike seda selleks, et endale rohkem tähelepanu tõmmata või erikohtlemist välja nõuda. Niisiis on loomulik, et oma tahte saavutamiseks suudavad nad vajadusel ka „näitemängu“ teha ja sellega omanikku ümber oma sõrme (või lausa käpa) keerata. Lisaks tähelepanule leevendab see tihti ka pahandustesse sattunud neljajalgsete karistusi.

Mõnikord võib olla keeruline selgeks teha, kas koer on päriselt vigastatud või on tegemist osava manipulatsiooniga. Siiski on mõned lihtsad märgid, mis näitavad, kas koer teeskleb või mitte.

Koerte teesklus väljendub erinevalt vastavalt tõule, mistõttu on oluline jälgida just oma koera, et eristada päris valu teesklusest. Näiteks võib mõni koer mitu minutit käppa enda järel lohistada, kuni „valu“ ununeb ja ta ühtäkki uuesti normaalselt kõndima ning jooksma hakkab. Teine koer võib samasugust „valu“ etendada märksa pikema aja vältel, kuni käitumine normaliseerub, nagu polekski midagi juhtunud. Selliseid erinevaid käitumismustreid tuleb jälgida umbes kuu aja jooksul, et mõista, kuidas konkreetse koera „võltsvalu“ toimib.

Üks lihtsamaid viise, kuidas kindlaks teha, kas koeral on päriselt midagi valesti või mitte, on veenduda selles, kas tema lonkamine ja/või nutmine algas ilma nähtava põhjuseta. Näiteks kui koer hakkab keset tavalist kõndimist jalutuskäigu lõpus kodu poole minnes lonkama, on see märk, et ta püüab jalutuskäigu kestvust pikemaks venitada. Üldjuhul järgneb sellele täiesti tavaline ja normaalne käitumine ning lonkamine või jonnimine ununeb ruttu.

Kindlasti ei tohi aga tähelepanuta jätta esmast valu, sest loom, kellel on tõepoolest haiguse, valu või vigastuse tunnused, üldjuhul ei teeskle kannatanut. Läbivaatus loomakliinikus ja põgus vestlus loomaarstiga aitab välja tuua kõik tõsised probleemid. Kui aga koer püüab pärast seda endiselt jätta muljet, nagu oleks tal väga valus või raske liikuda, võib juba kindel olla, et tegemist on õpitud abitusega. Sellisel juhul tuleks kõigepealt seda „valusat“ kohta visuaalselt kontrollida, mudida ja vaadelda, kuidas koer reageerib. Kui koer saab regulaarselt tähelepanu, ei tohiks ükski vigastus niisama välja lüüa.

Teatraalsete võtete tagamaad