VIDEO | Põnev elukutse – tööstusalpinist! Kes see on ja mida ta teeb? 

„Tööstusalpinisti töö on alternatiivne lahendus tõstukitele ja tellingutele. Sageli teeme meie tööd kohtades, kuhu muudmoodi ligi ei pääse,“ selgitab Mihkel ja lisab, et tööstusalpinistid kasutavad tööde tegemiseks köisligipääsumeetodit.

Olgugi et nende töös tundub primaarne just kõrgustesse ronimise oskus ja valmidus, siis seda see ei ole, vaid tööle kandideerimisel on olulisem siiski kindla töö oskus, olgu selleks näiteks puhastus, remont, värvimine või paigaldus. „Enamasti toimub meie töö katustel, fassaadidel ja kõrgete lagedega konstruktsioonidel,“ tutvustab ametit Mihkel ja lisab, et tööülesannete hulka kuulub ka inspektsiooni läbiviimine, kuna töövõtja kõrgustesse tööd üle vaatama ju ei küündi. Alpinistioskusi on võimalik omandada kohapeal, kus koolitusi viivad läbi oma ala professionaalid.