Raha VIDEO | 3 sammu, kuidas saada vabatahtlikuks Karjääristuudio , täna, 05:48

Metsa istutamine Viimsis. Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

Vabatahtlik töö on midagi, mis Teeviida vabatahtlike sisuloometiimi juhi Maris Praatsi sõnul sobib kõigile ning rikastab kindlasti elu toredate kogemustega. „Ma usun, et see, kes ei proovi, ei saagi teada, kui lahe see on“, julgustab Maris vabatahtlikuks astuma. Räägime lähemalt, kust saada infot pakkumiste kohta ning kuidas vormistada kandidatuuri.