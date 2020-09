Lugeja mure: sooduspakkumist sai broneerida ainult telefoni teel! Kas nii võib teha? 

„Tarbijal on õigus teadliku valiku tegemiseks saada pakutavate teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet. Tarbijale teenuste pakkumine ja müük ning muul viisil turustamine peab toimuma head kaubandustava arvestades ning tarbija suhtes ausalt,“ selgitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbimiskeskkonna kaubandustalituse jurist Maarja Mere ning lisab, et mõistagi on ebaausate kauplemisvõtete kasutamine keelatud.

Antud juhul saab vastata, et juhul kui lugeja ei märganud, et pakkumise vormistamise kohta üksnes telefoni teel oli info uudiskirjas olemas, ei olnud tegemist tema eksitamisega. Kui aga paketti sai soetada vaid telefoni teel ja selle kohta kauplejapoolne märge puudus, saab seda eksitamiseks pidada küll, kuna kaupleja kohustus on tarbijat sooduspakkumise juures sellest teavitada.