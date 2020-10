Internetiõigused: kas mind tohib peol pildistada? Aga minu lapsest tehtud pilti Facebooki postitada? 

Lapse pilte sotsiaalmeediasse postitades ei mõtle me enamasti sellele, kelle silmadeni see ulatub. Sama kehtib ilmselt ka avalike ürituste kohta ning võistlustel ujumispükstes või sõbra sünnipäevagaleriis avaldatud piltidega. Linnalegendid pajatavad lugusid, kuidas iga üles laetud pilt talletub alatiseks „kuskile internetti“. On meil tõesti põhjust karta?

Nipiraamatu küsimustele fotode avaldamise kohta vastab politsei- ja piirivalveameti veebikonstaabel Andero Sepp.