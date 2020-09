VIDEO | Karjäärinõustaja oma igapäevatööst: minu juurde võivad tulla kõik – ole sa tudeng või pensionär! 

„Minu põhitegevuseks on koos inimesega leida talle sobiv ja meeldiv töö. Nii algab minu hommik nõustamisele registreerunud inimestega tutvumisega, näiteks tema CV või kirja kaudu,“ tutvustab Lemme-Getter ja lisab, et sageli ei soovi inimesed karjäärinõustajale enne infot jagada ja võimalik on alustada nõustamisel ka täiesti puhtalt lehelt.

Karjäärinõustamise juures on väga olulisel kohal usaldus. „Nõustamine on konfidentsiaalne ja teemad jäävad alati nõustaja ja kliendi vahele,“ julgustab Lemme-Getter kõiki vajadusel karjäärinõustamisele tulema, olgu sa siis tudeng või juba pensionär.

Lemme sõnul on karjäärinõustamise üheks pooleks psühholoogiline töö ja teiseks pooleks värbamist puudutav töö. „Minu ülesanne on aru saada inimese oskustest, kaardistada tema tugevused ja küsida küsimusi. Teine pool on mitteverbaalse tunnetamine,“ kirjeldas naine, et kogu töö toimub ikka ja ainult eesmärgiga inimest tema tööotsingutel toetada.