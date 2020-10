„LOOMAARST TASKUS“ | Tiina Toomet: loomaomaniku kohustus on oma lemmik marutaudi vastu vaktsineerida! 

Marutaudivastane vaktsineerimine on ainus protseduur, mis on lemmikloomaomanikule kohustuslik. Muud profülaktilised abinõud (vaktsineerimine teiste nakkushaiguste vastu, parasiiditõrje) võetakse ette loomaomaniku soovil ja loomaarsti soovitusel, et loom püsiks terve. Ka mitmed 90ndatel surma põhjustanud haigused nagu näiteks koerte katk või parvoviirusinfektsioon on praeguseks tänu hoolikale vaktsineerimisele praktiliselt unustatud.