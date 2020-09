Kerli Dello: „Minu elus on paljud asjad läinud nii hästi: olen olnud õigel ajal õiges kohas!“ 

Teleekraanilt tuttav Kerli Dello on oma elus tihti sattunud olema õigel ajal õiges kohas. «Kindlasti on see sellest, et olen otsuste tegemisel hästi kaalutlev, kuid tunnen, et mind ülevalt poolt ka hoitakse. Tean, et mul on kadunud vanavanemate tugi.»

Pea kogu suvepuhkuse veetis endine telediktor Kerli Dello (43) oma väikeses freespalgist suvekodus, mille ta paari aasta eest ostis. Sealt jõudsid sotsiaalmeediasse ka toredad videod, kus naine majapidamises vajalikke puutöid tegi.