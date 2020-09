VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Kerli Dello: „Olin oma vanavanematega hästi lähedane ja tunnen siiani, et nad annavad mulle juhiseid!“ 

Okroobrikuu ajakirja avaloos tõdeb endine uudisteankur Kerli Dello (43), et paljud asjad tema elus on lihtsalt läinud nii õigesti: suvekodu ost, laste saamine, hea töökoht. „Olen olnud õigel ajal õiges kohas. Kindlasti on kaasa aidanud see, et kaalutlen hästi kainelt ja olen suur planeerija. Igal pühapäeval mõtlen oma nädalaplaani läbi ja panen päevasündmused kellaajaliselt paika,“ jagab Kerli, kellel on elus kolm põhimõtet: ei valeta, ei varasta ega jää kunagi hiljaks. „Samas on mul tunne, et mind hoitakse sealt ülevaltpoolt. Olin oma vanavanematega nende eluajal hästi lähedane ja tunnen seda siiani. Mingite otsuste tegemisel annavad nad mulle juhiseid,“ mõtiskleb naine, et märke tuleb osata lugeda.