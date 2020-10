Lugeja küsib: kuidas vihmavarjult plekke eemaldada? 

Kuna pole olemas masinat, kuhu vihmavarju koos raamiga panna ning riide sõrestikult lahti võtmine, eraldi puhastamine ja seejärel tagasi panemine on tülikas, tuleb varju pesta käsitsi. Kõige tõenäolisem on saada plekid maha, kui tegeleda nendega kohe pärast tekkimist, kuni need pole jõudnud imbuda kanga kiududesse.

Vihmavarju on võimalik kuivatada lahtiselt ja kinniselt, kuid kumba eelistada. Osa ütleb, et avatult võivad varju kangas ja õmblused välja venida. Samas kui panna sirm poolsuletult randmepaelast rippuma, on jällegi oht, et kangale jäävad veetriibud. Märjalt suletud vihmavari läheb aga halvimal juhul kopitama ja hallitama ning nendest plekkidest enam lahti ei saa. Pärast kuivamist on kasulik vari korralikult ka kokku panna.