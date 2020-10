Lugeja küsib: kas ja kuidas juurviljakoorijat teritada? 

Et hinnata, kas juurviljakoorija teritamine on võimalik, tuleks nuga lähemalt näha. Mõnda nuga saab teritada, osa puhul on see pigem keeruline. Näiteks sakilise lõiketeraga juurviljakoorijaid (ja ka nuge) üldjuhul kodus teritada ei saa. Samuti kui lõiketeral on suurem nähtav vigastus, näiteks on terast väljas kild, tasuks pigem osta uus koorija, sest väikese lõikenoa taastamine võib olla kulukam kui uue soetamine.