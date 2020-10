OKTOOBRIKUU MÄRKSÕNAD | Tee vahet tviidil, fliisil ja flanellil ning paranda ise oma asjad ära! 

Fliis on enamasti sünteetiline polüesterkangas (leiab ka puuvillast ja viskoosisisaldusega), mille mõlemad küljed on tugevalt karustatud. Karustamise käigus liiguvad konksudega kaetud rullid üle kanga, haarates sellest kiude ja tõmmates neid kanga pinnale. Fliisi iseloomustab pehme, õhuline ja kohev tekstuur. Materjalist tehakse sageli tekke ja külma ilma jaoks alusjakke, sest fliis isoleerib soojust.

Flanell on peamiselt puuvillane või villane kangas, mis on mõlemalt poolt keskmiselt karustatud. Erinevalt fliisist on flanellil karustatud pinna all näha sidusus, samuti on materjal õhem. Flanelli iseloomustab suur imamisvõime ja kergus. Sellest valmistatakse sageli pidžaamasid, särke ja voodipesu.