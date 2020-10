ÜHE PILDI LUGU | Jaak Sooäär esimest korda Jazzkaare pealaval: olin nii närvis, et kontserdi ajal läks kaks kitarrikeelt katki 

Jaak: „Kodus ja reisil on see tihti erinev. Kodus (selle alla võib liigitada terve Eesti) on palju lihtsam: lähed kohale, heliproov, väike kohv, võib-olla ka kook, ja lavale. Reisil peab jõuvarudega ökonoomselt ringi käima. Kui eelmine öö on reisimise tõttu lühikeseks jäänud ja on olnud ootamist lennu- või rongijaamades, tuleb lõdvestuda, et laval energiat jätkuks. Võib vist öelda, et hea kange kohv on paljud rasketes oludes tehtud esinemised päästnud. Muid rituaale ei olegi. Kõik minu bändid on mõnusad seltskonnad ja koos aega veeta enne ning pärast kontserti on tore.“