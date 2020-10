OKTOOBRIKUU MANDALA | Värvi ennast rõõmsaks!  

GALERII

Värvi ennast rõõmsaks! Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Värvimine on lihtne viis mediteerimiseks. Samal ajal, kui käsi täidab joonevahesid toonidega, puhastub meel ja korrastub sisemaailm. Värvi seda pilti, et leida lohutust, tasakaalu või puhata väsitavast päevast. Kui settimist vajavaid mõtteid on rohkem, värvi pilti aeglasemalt või mitmes osas. Peagi tunned, et vaim on virgem, olemine kergem, mõtted selgemad ja tuju rõõmsam.