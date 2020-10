Naudi hubast valgust! Häid ideid, kuidas nutikalt leedribasid kasutada 

Kui sind on ära tüüdanud jõulutulukestega vanaema lõngakera mängimine, aga tahaksid pimedal hooajal siiski hubast valgust nautida, aitavad sind hädast välja alalised leedribad. Neile sobiva koha leidmine on mänguline ja lõpptulemus efektne.

Nõudehullus pole häbiasi

Kui ka sina oled sõltuvuses kaltsukatest ja käsitöölaatadelt nõude kokkuostmisest, siis on aeg selg sirgu lüüa ja seda mitte salata! Pereliikmete eest peitmise asemel pane tassid, taldrikud ja koogialused hoopis aukohale. Kui riiulid vaaruvad nõude all, tehku need seda vähemalt auhiilguses: vitriinkappidesse paigaldatud leedribade valgussäras!