Usaldada või mitte: kas helkurpihusega saab rõivad pimedal ajal nähtavaks? 

Aasta-aastalt tuleb juurde erinevaid helkurlahendusi. Selle poolest ei erine ka helkursprei sama funktsiooniga kleebistest, niidist või prossist. Ühest küljest on see küll mugav lahendus, kuid ei pruugi olla tõhus vahend ohutuse tagamisel. Testime, kuidas on lood aerosooliga.

Testimisel: Albedo100 helkurpihus (mõeldud tekstiilile)

Hind: 12.95, Prisma

Helkurfunktsiooniga kaupade puhul ei ole tegelikult paslik küsida, kuidas need töötavad, vaid pigem, kas need töötavad. Selle tarvis võtame ette ühe toidupoes müüdava toote ja selgitame välja, kas see tagab turvalise nähtavuse.