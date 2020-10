Kummikus on pragu või suisa auk? Parandame ära! 

GALERII

Kummikud on valmis metsa minema! Foto: Laura Karro

Vihmase ilmaga oma ustavaid säärikuid jalga tõmmates võid ehk märgata, et ühte ninaotsa on tekkinud kole pragu või on pahkluu kandis suisa auk. Kas peaks kummiku nüüd ära viskama? Kindlasti mitte! Meil on abi – parandame kummiku ära!