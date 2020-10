Tee ise VANAST UUS | Villase kampsuni teine elu randmete ümber Tiina Zujenkov, ajakiri Tiiu , täna, 11:56 Jaga: M

Valmistage vanast kampsunist randmesoojendajad, mis hoiavad niiskel sügisel mantli all käed soojas! Foto: Tiina Kõrtsini

Mida teha, kui on juhtunud äpardus ja villane kudum on muutunud pesumasinas tiirlemise järel algsest oluliselt väiksemaks? Valmistage sellest randmesoojendajad, mis hoiavad niiskel sügisel mantli all käed soojas!