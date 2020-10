RAHA PÖÖNINGUL | Kas legendaarse Rubiku kuubiku müük täidab taskud rahaga? 

Kuubik koosneb omavahel seotud eri värvi tükkidest, mis välisel vaatlusel näivad kuupidena. Kuubiku lahendamine seisneb algseisu taastamises, nii et igale tahule jäävad ühte värvi tükid.

Kuubiku kiiruse peale lahendamises on paika pandud ala täpsed reeglid, korraldatakse võistlusi ja registreeritakse rekordeid. Rekordite üle peab arvestust World Cube Association (Maailma Kuubikuassotsiatsioon). Maailmarekord 3,47 sekundit on aastast 2018 hiinlase Yusheng Du käes, Eesti rekord 7,03 sekundit on aastast 2019 Alfred Saidlo nimel.