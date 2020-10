Kaisuta oma koera ehk Mida head teeb üks pehme kallistus? 

USAs Missouris tehtud uurimus näitas, et koerakalli on tervisele sama väärtuslik kui punane vein või tume šokolaad. Õieti veelgi väärtuslikum, sest sellega ei kaasne alkoholi ega suhkru tekitatavat kahju.

Veelgi kõnekam on see, et kui katsealune oma lemmikut silitas, tõusis hea tuju hormooni serotoniini sisaldus tema veres. Tundmatu koera paitamine seda ei muutnud, roboti embamine koguni vähendas.