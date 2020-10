LIHTNE NIPP | Kuidas kollakaks muutunud raamatulehe servad jälle valgeks saada? 

Muidugi tekkis selle lihvimise käigus omajagu tolmu, nii et toas vaiba kohal pole just kõige targem seda teha. Parem on raamatut puhastada õues või rõduserva kohal. Kõige lõpuks tasub lehed sõrmede vahel mõned korrad edasi-tagasi läbi jooksutada, et tolm nende vahelt välja lendaks.