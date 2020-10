MUSTA KASSI KUU | Miks mustad kassid varjupaikadesse kauemaks jäävad kui nende heledamad tõukaaslased? 

Väike ja must – see on klassika ja alati moes, aga kummalisel kombel kipuvad mustad kassid teist värvi kiisudest kauemaks varjupaikadesse jääma. Miks ometi? Kas tegu on nõiakassiga? Või on ebausk mustast kassist kiisudele karuteene teinud? Aga ei ole ju midagi kaunimat kui läikiv-siidine must karv ning selle sees kaks säravat smaragdrohelist või merevaigukarva kalliskivi. Mustad kassid on seda väärt, et endale sellist luksust lubada!