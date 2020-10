VIDEO | Tallinna noor õpetaja 2020 Simona Seppi: lapsed on päike igas minu päevas! 

Simona tõdeb, et õpetajaks saamisest ta tegelikult ei unistanud, kuid tunnistab, et teda on läbi elu suunatud klassiõpetajaks saama. „Seda tegid erinevad õpetajad ja ka minu pere,“ selgitab ta ja lisab, et ise ta selle peale enne ülikooli eriala valimist ei mõelnud.