10 MÜÜTI 5G TEEMAL | Professor Kristjan Port: 5G väike nivoo maja katusel ei tohiks olla mureks, kui kodudes leidub seda ületavaid allikaid 

5G tehnoloogiaga seotud infomüra on vali. Internetis leidub lugematu hulk erinevaid veebilehti, foorumeid ja kogukondi, kus räägitakse kiirgusest, teadusuuringutest ja 5G-st, aga levib ka palju müüte. Valisime välja 10 enim esile kerkinud küsimust või müüti, ning palusime neile vastata Tallinna Ülikooli professoril Kristjan Pordil.

Müüt nr 1: elektromagnetkiirgus on väga ohtlik ja kokkupuudet sellega tuleks vältida nii palju kui vähegi võimalik

Me oleme alati ümbritsetud elektromagnetkiirgusest. Kogu elusorganismide evolutsioon kulges keset looduslikku elektromagnetkiirgust, millest teatav osa on endiselt ohtlik (näiteks radoon või UV-kiirgus). Nähtav valgus, mis samuti kuulub elektromagnetkiirguse spektrisse, on eluks lausa hädavajalik.