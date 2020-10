Lugeja mure: mu lotopiletile läks desovahendit ja see on nüüd rikutud! Mida teha? 

„Kuna lotopiletid on trükitud termopaberile, siis kokkupuutel kemikaalide ja kuumusega võib tekkida keemiliste ainete reaktsioon, mistõttu muudab paber värvi,“ selgitab AS Eesti Loto klienditeeninduse esindaja Kadi Kukk.

Termopaber loodi 1969. aastal esmalt faksiaparaatide tarbeks, mille puhul on kasutatava kujutise saamise printsiip säilinud tänaseni. Kujutise edasiandmine toimub mikrosekundiliste soojusimpulsside poolt, mis luuakse termopeas. Peale termokihis sisalduva polümeeri sulamist toimub kihis keemiline reaktsioon, mille tulemusena ilmutav komponent loob nähtava värvaine. Tänu oma suhtelisele odavusele ja kättesaadavusele on termopaberit hakatud kasutama ka teistes tööstusharudes markeerimiseks ja informatsiooni registreerimiseks.

Kui lotopilet on läinud kaduma või eelnimetatud juhul näiteks rikutud, on lototerminalist ostetud piletite võite Kuke sõnul võimalik kontrollida ja vormistada sellest hoolimata. „Terminalist ostetud piletite vormistamata võite saab kontrollida, kui Eesti Loto kodulehel on registreeritud mängukonto. Vormistamata võiduga piletid kuvatakse menüüvalikus „Terminali võidud“ kuni võidu aegumiseni, s.o kuni 90 päeva pärast loosimist. Kui Eesti Loto kodulehel ei ole registreeritud mängukontot, on võimalik mängija isikukoodiga seotud vormistamata võite kontrollida allkirjastatud avalduse alusel.“