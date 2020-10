TEE JÄRELE: osavate näppudega pereema heegeldas lapse mängukööki pehmed juurviljad! 

„Nägin ühes käsitöögrupis, kus keegi müüs heegeldatud juurvilju, aga ostma ma neid ei kippunud, sest mõtlesin, et mul on kaks kätt otsas ja käsitöö meeldib mulle samuti,“ räägib pereema Andra Nõlvak (27), kes on lapsele muu hulgas ka riideid õmmelnud. „Mis see heegeldamine siis ära ei ole,“ naerab naine. Samuti mainib ta, et oli juba pikka aega lapsele mängukööki n-ö söögiasju otsinud, aga plastikust mänguasju ta ei tahtnud. Et ta pehmeid juurikaid käsitöögrupist ostma ei soostunud, tuligi heegelnõel ja lõngad kätte haarata.

Foto: Andra Nõlvak

Kui kaua pehmete juurikate meisterdamine aga aega võtab? „Minul oli see mõnus õhtune tegevus teleka vaatamise kõrvale. Ühe porgandi tegemine võtab umbes ühe õhtu – vahepeal hakkab sõrm valutama ja vahepeal jääb pilk telekasse,“ naerab naine ja kiidab, et maasikad on väiksemad, neid jõuab siis ka rohkem meisterdada. „Samuti saab maasikapunast kasutada näiteks tomati või õuna heegeldamiseks ja õuna juhendi järgi saab teha ka näiteks tomati, kui sissevõte tegemata jätta,“ jagab ta nippe.

Foto: Andra Nõlvak