KORGIGA VÕI KORGITA? Kuidas siis ikkagi tuleks pudelid taaraautomaati pista? 

Pakendiseaduse § 20 lg 4(2) sätestab, et lõppkasutaja või tarbija on kohustatud pakendi ja pakendijäätmed tagastama tühjalt ja liigiti sordituna vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud korrale ja pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni nõutele. Kas see tähendab, et selle alla kuulub ka pudelikork? „Plastpudelid tuleks kaupluse taagatagastuspunktis masinasse tagastada koos korgiga. Kork on pakendi osa ning taaskasutatav materjal, mistõttu on selle eemaldamine ja prügikasti viskamine taaskasutatava ressursi raiskamine,“ selgitab Eesti Pandipakendi büroo- ja kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke . Halvimal juhul saastavad korgid loodust ning võivad olla ohuks lindudele ja loomadele.

Järgmisel aastal kehtima hakkavas Euroopa Liidu direktiivis nenditaksegi, et kõige rohkem reostavad ühekordsete joogipakendite korgid ja kaaned randasid, mistõttu on probleemi lahenduseks pakutud, et plastist valmistatud korgid ja kaaned võib turule lasta üksnes siis, kui need jäävad toote ettenähtud kasutusetapis pakendite külge, vahendab ERR. Urke sõnul on aga tegemist vastuolulise muudatusega, sest selline lahendus muudab pudeli raskemaks, kuna korgi kinnituse tootmisele kulub täiendav plastmaterjal, mida seni vaja ei ole olnud. „See aga on vastupidine Euroopa Liidu jäätmehierarhia eesmärgile, mis ütleb, et ressursse peab kasutama kokkuhoidlikult ja vältima jäätmeteket seal, kus see on võimalik.“