Butterfly Lounge'i peabaarmen Heinar Õispuu: oma esimesel tööõhtul sain palju riielda, sest olin liiga aeglane! 

Heinar on Butterfly Lounge'is baarmen olnud juba üheksa aastat, kuid kokku on ta baarindusega puutunud tänaseks ligikaudu 20 aastat. „Minust sai baarmen juhuse tahtel, sest enne ei olnud ma selle tööga üldse kokku puutunud. Õppisin ühe kokteili selgeks ja läksin töövestlusele. Mingi ime läbi mind siiski tööle võeti ja minu esimesel tööõhtul käis klubist läbi umbes 2000 inimest. Sel õhtul sain palju riielda, sest olin aeglane,“ meenutab Heinar lõbusalt oma baarmenikarjääri algusaegu.

Heinari sõnul on parim tagasiside kliendi rahulolu ja naeratus. „Eriti tore on see, kui inimene ei tea, mida ta tahab ja ma teen talle üllatusena mingi joogi, millega ta jääb väga rahule,“ sõnab mees ja lisab, et õige kokteili valmistamiseks tuleb üldiselt enne kliendi eelistuste ja maitsete kohta järele uurida, mistõttu on avatud suhtlus selles ametis samuti väga olulisel kohal.

Kogenud baarmenina teab Heinar, et selles ametis võib kiirelt ka karjääriredelil tõusta. „Kui näitad välja, et oled asjalik ja teed tööd kvaliteetselt, siis võid tööpostil areneda ning mingil hetkel jõuad ka punkti, kus võid ise oma aega kontrollida,“ räägib mees ning selgitab, et kuna Eestis sarnast baarikultuuri ei ole kui näiteks Ameerikas, on nädala algus pigem rahulik, kuid reedel ja laupäeval tuleb töötada ka varaste hommikutundideni.

Milliseid kogemusi on Heinaril baarmeni elus veel ette tulnud ning milliseid soovitusi jagab ta inimestele, kes on samuti baarmeni ametist huvitatud?

