Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu: näomaski soetades jälgi maski filtreerimistõhusust, kasutusjuhendit ja maski tüüpi 

Maski tuleb kanda õigesti!

Maski tüübist palju olulisemad on viisid, kuidas maski kantakse. „Maski tuleb kanda õigesti – ette panna puhaste kätega, pärast maski äravõtmist käsi pesta, mask peab katma nii suu kui ka nina, juba kasutatud mask tuleb ära visata, kui mask on läinud niiskeks, tuleb see välja vahetada. Maski ei kanta lõua otsas, pea peal, ainult suu ees, ei nätsutata kokku taskusse, et siis järgmises kohas jälle ette panna,“ selgitab Teinemaa. „Maski vale kandmine võib kasu asemel tuua hoopis kahju, sest kasutatud maski sees hakkab silmale nähtamatute osakeste maailm elama oma elu ja selle sissehingamisest võivad tekkida hoopis uued hädad.“

Teinemaa lisab, et mask ei ole imerohi viirusest hoidumise vastu – seda on rõhutanud nii tervishoiutöötajad kui viroloogid. Kuna inimene ise ei pruugi teada, kas ta on haige, sest nähtavaid sümptomeid ei ole, tuleb ka maskiga hoida distantsi, et võimalikud nähtamatud viirusosakesed ei kanduks teiste inimesteni. Samuti tuleb desinfitseerida käsi, sest kätega katsutakse oma nägu ja erinevaid pindu ning seetõttu kantakse haigusi edasi ka kätega. Mask aitab vähendada erinevate viirushaiguste levikut eelkõige koos teiste ennetusmeetmete ja inimeste enda hoolsusega.