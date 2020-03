Nipid Istud karantiinis? Tee kodus põhjalik kevadpuhastus Ideesahver , täna, 13:43 Jaga: M

Foto: Matton Estonia

“Kevadkoristuses ei ole midagi erilist,” ütleb perenaisi täiuslikuks õpetav Anthea Turner. “Siis lihtsalt jõutakse ka nendesse kohtadesse, kuhu tavalise koristamisega ei jõuta.” 1. Aja vägi kokku! Käi kodu läbi ja pane igas toas kirja, mis tööd seal tuleb teha – siis saab igaüks nautida ka seda mõnu, mis kaasneb lõpetatud tööde nimekirjast mahatõmbamisega. Aina lühenev nimekiri annab suurepärase tunde. 2. Tee kapid korda. Nüüd on hea aeg kõik asjad kapist välja võtta. Puhasta kapp seestpoolt, sorteeri sisu ning pane tagasi kõik, mida tahad alles jätta. Samas pane valmis prügikotid, et saaksid asjad töö käigus ära sorteerida. Võta käsile üks kapp korraga, muidu tunned end nagu heategevusmüügil, kus kõik asjad on mööda põrandat laiali. 3. Võta kardinad alla, pese puhtaks või pane lihtsalt vahelduseks teised. Kuna mõned kardinakangad vajavad keemilist puhastust, vaata enne pesumasinasse pistmist hooldussilte. Eemalda kindlasti riputuskonksud. Pane nende jaoks valmis karbike,