AED | MULTŠIMISE ABC: millist multši kus kasutada? 

Turvast kasutatakse sageli multšina roosipeenras. Multšikihi paksuseks peaks olema 8-10 cm. Eelmisel aastal pandud multšikihi võib kevadel mõneks ajaks eemaldada, et kiirendada mulla sulamist ja juurte kasvu. Multšides jäetakse taimede juurekael vabaks.Kui krunt asub piirkonnas, kus kasvab palju mände, on männiokkaid mõttekas kasutada multšina. Need laotatakse 3-5 cm paksuselt. Männiokkad on õhuline ja dekoratiivne multš, kuid see sobib ainult happelist keskkonda vajavatele taimedele, kuna tõstab mulla happesust. Männiokkamultš on tõhus tigude tõrjeks, kuna on terav ja vigastab tigusid.Multšikihi paksus võiks olla 7-8 cm. Esmakordsel multšimisel 1,5-2 kg/m², kõdunenud osa asendamiseks 0,5-1 kg/m². Kõrrelistega kaetud pinnasest omastavad taimed eriti hästi lämmastikku.Peenestatud puulehed laotatakse 5-7 cm paksuselt taime juurte ümber. Lehed kõdunevad 2-3 kuu jooksul, siis kaevatakse mulda või vajadusel eemaldatakse riisudes. Multšina on puulehed tõhusad, kuid neid on keeruline laotada ühtlase kihina, samuti ei ole see kuigi atraktiivne. Tuulises kohas võib tuul puulehed laiali kanda. Puulehtedega multšitud pinnas võib vajada lisaks lämmastikväetist.Purustamata puulehed kõdunevad väga aeglaselt, umbes kahe aastaga, seetõttu need tavaliselt eelnevalt kompostitakse.Multšikihi paksus peaks olema 2,5-3 cm, kuna paksem kiht ei lase enam õhku läbi.Kihi paksus 2,5-3 cm. Enne kasutamist peaks seisma kaks aastat, kuna selle ajaga lagunevad saepurus sisalduvad taimede kasvu pidurdavad ühendid. Ei soovitata kasutada maasikakasvatuses, kuna kleepub marjade külge, halvendades sellega nende kvaliteeti.Näiteks kõrreliste ja punase ristiku segu. Kuna kõrrelistega kaetud pinnasest omastavad taimed eriti hästi lämmastikku, ristikuga kaetud pinnasest aga fosforit ja kaaliumi, on otstarbekas kasutada haljasmassiga multšimisel nende segu.