AED | Nende soovituste abil säilivad lillesibulad terved ja näriliste eest kaitstud 

Kevadised sibullilled nagu tulbid, hüatsindid ja nartsissid soovitatakse iga aasta pärast õitsemist ning varte kuivamist üles võtta, sibulad korralikult puhastada ja kuivatada ning varasügisel taas mulda pista. Jos van Ouwerkerk / Pexels

Vahetult pärast õitsemist algab lillesibulas protsess, mille eesmärgiks on koguda järgmise aasta uute õite jaoks piisavalt toitaineid. Just sel põhjusel niidetakse kuulsatel tulbiväljadel lilledelt õied: õis lõigatakse varases staadiumis ära, et kõik toitained jääksid sibulasse ja neid ei kasutataks seemnete moodustamiseks. Aias peavad taimed muidugi õitsema täies ilus ning alles seejärel võib õied ära lõigata. Lehed tuleb alles jätta, kuna need kannavad fotosünteesi abiga hoolt selle eest, et sibulatesse jõuaks piisavalt toitaineid. Varred ja lehed tohib alles siis eemaldada, kui need on täiesti ära kuivanud ja kollaseks muutunud.Kevadised sibullilled nagu tulbid, hüatsindid ja nartsissid soovitatakse iga aasta pärast õitsemist ning varte kuivamist üles võtta, sibulad korralikult puhastada ja kuivatada ning varasügisel taas mulda pista. Põhjus, miks tasub neid välja kaevata, on lihtne – nii püsivad sibulad kauem terved ning näriliste eest kaitstud. Samuti tuleb haiged